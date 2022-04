L’HERBE SOUS LE PIED + CURE DE THALASSOÉSIE Saint-Lyphard, 22 mai 2022, Saint-Lyphard.

L’HERBE SOUS LE PIED + CURE DE THALASSOÉSIE Saint-Lyphard

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Saint-Lyphard

Un dimanche après-midi en famille :

– Fable chorégraphique autour d’un arbre : L’herbe sous le pied, par la Compagnie 4 à Corps.

Se blottir au pied d’un arbre, goûter son ombre, écouter ses racines, se laisser chatouiller par le bruissement de son feuillage, apprivoiser son majestueux langage.

Et, face à cette immobilité apparente qui ne cesse de creuser la terre et viser les nuages, remonter pas à pas vers ce qui nous lie.

Une fable chorégraphique sans parole touchante et surprenante qui invite le spectateur à se connecter à sa nature ancestrale.

– Théâtre et poésie : Cure de thalassoésie, par le Théâtre des Cabines.

Un spectacle régénérant qui soigne les maux par les mots.

Des bleus à l’âme ! Le sourire à l’envers ! Le moral dans les chaussettes !

Que diriez-vous d’une cure de Thalassoésie ? En soignant les maux du corps et de l’esprit avec les mots de la poésie, la Thalassoésie s’invite tendrement et joyeusement dans nos vies. La Cure de Thalassoésie est née d’une envie de rendre accessible la poésie, de jouer avec les mots, de les faire danser, résonner et rimer.

“Voilà une chose dont on ne parle presque jamais et qui devrait faire partie de notre mode de vie : la lecture de la poésie. Les médecins auraient dû prescrire la poésie comme traitement contre le stress. Prenez deux poèmes par jour : un le matin et un autre le soir. Trouvez un vers qui vous plaît et ruminez-le durant toute la journée jusqu’à ce qu’il s’inscruste dans votre chair”.

L’art de lire la poésie, de Dany Laferrière.

Tout public, à partir de 6 ans.

N’oubliez pas coussins et couvertures… propices à la détente, de quoi être bien installés.

service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr http://www.mairie-saintlyphard.fr/spip.php?rubrique43

