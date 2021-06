Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair L’herbe est plus rose ici Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

L’herbe est plus rose ici Hérouville-Saint-Clair, 6 août 2021-6 août 2021, Hérouville-Saint-Clair. L’herbe est plus rose ici 2021-08-06 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-06 19:00:00 19:00:00 Quartier Montmorency Bourg, place des Canadiens, rue Abbé Lucas et devant la salle polyvalente de Montmorency

Hérouville-Saint-Clair Calvados Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique…Le 6 août, venez assister au spectacle de rue « L’herbe est plus rose ici » présenté par la compagnie Sisi Non Non.

Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique…Le 6 août, venez assister au spectacle de rue « L'herbe est plus rose ici » présenté par la compagnie Sisi Non Non.

Plus d'informations à venir sur le site de la ville.

dernière mise à jour : 2021-06-16

