Saint-Firmin-des-Prés Loir-et-Cher 7 route de la Mouline Loir-et-Cher L’herbe dans les jardins à Saint-Firmin-des-Prés. Que faire de l’herbe dans un jardin ? Problème ou opportunité ? Visite de 2 jardins à Saint-Firmin-des-Prés guidée par Perche Nature : 14h : jardin d’ornement (9, rte du Clos Cormier – Haie de Champ). 15h30 : jardin potager permaculture (5, rte de Renay – La Grapperie). Sur réservation. Dans le cadre de «Le 41 par Nature», Chemins & Paysages, association de St-Firmin-des-Prés, organise, avec l’aide de la municipalité et des partenaires, l’événement : Vive les herbes ! +33 6 30 17 36 86 L’herbe dans les jardins à Saint-Firmin-des-Prés. Que faire de l’herbe dans un jardin ? Problème ou opportunité ? Visite de 2 jardins à Saint-Firmin-des-Prés guidée par Perche Nature : 14h : jardin d’ornement (9, rte du Clos Cormier – Haie de Champ). 15h30 : jardin potager permaculture (5, rte de Renay – La Grapperie). Sur réservation. ©Pixabay – jplenio

