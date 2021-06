L’HERAUTL DE FERME EN FERME – DOMAINE DE L’HORT DEL GAL Béziers, 26 juin 2021-26 juin 2021, Béziers.

L’HERAUTL DE FERME EN FERME – DOMAINE DE L’HORT DEL GAL 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

Béziers 34500

Le domaine l’Hort del Gal, implanté au cœur d’un ancien monastère du 13ème siècle, vous accueille pour de nombreuses activités.

Toute la journée, dégustations, découverte des arômes, jeux et dessin pour enfants, visite autonome et espace pique-nique.

À 10h et 15h : Visite de l’exploitation

À 11h30 et 17h30 : ateliers de semis et plantations, atelier de bio-dynamie.

Entrée libre.

Petite restauration possible à partir de 13h, repas fermier, sur réservation.

Le domaine l’Hort del Gal, implanté au cœur d’un ancien monastère du 13ème siècle, vous accueille pour de nombreuses activités.

Toute la journée, dégustations, découverte des arômes, jeux et dessin pour enfants, visite autonome et espace pique-nique.

À 10h et 15h : Visite de l’exploitation

À 11h30 et 17h30 : ateliers de semis et plantations, atelier de bio-dynamie.

+33 4 67 36 65 40 https://www.domainelhortdelgal.com/

Le domaine l’Hort del Gal, implanté au cœur d’un ancien monastère du 13ème siècle, vous accueille pour de nombreuses activités.

Toute la journée, dégustations, découverte des arômes, jeux et dessin pour enfants, visite autonome et espace pique-nique.

À 10h et 15h : Visite de l’exploitation

À 11h30 et 17h30 : ateliers de semis et plantations, atelier de bio-dynamie.

Le domaine l’Hort del Gal, implanté au cœur d’un ancien monastère du 13ème siècle, vous accueille pour de nombreuses activités.

Toute la journée, dégustations, découverte des arômes, jeux et dessin pour enfants, visite autonome et espace pique-nique.

À 10h et 15h : Visite de l’exploitation

À 11h30 et 17h30 : ateliers de semis et plantations, atelier de bio-dynamie.

Entrée libre.

Petite restauration possible à partir de 13h, repas fermier, sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-06-08 par