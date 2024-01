L’HÉRAULT DE FERMES EN FERMES FERMES DE SAINT ETIENNE DE GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme avec les producteurs du bout du monde…à Saint-Etienne-De-Gourgas

La France de Ferme en Ferme » est un événement dont l’objectif est de valoriser l’agriculture durable et les savoir-faire paysans. Chaque année lors du dernier week-end d’avril, les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de découvrir des métiers, savoir-faire et pratiques agricoles durables au travers de visites guidées, de dégustations et d’animations ! .

Rue du Bout du Monde

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00



