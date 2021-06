Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700, Saint-Jean-de-la-Blaquière L’HERAULT DE FERME EN FERME – SPIRULINE ET FRAMBOISE Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière Catégories d’évènement: 34700

Saint-Jean-de-la-Blaquière

L'HERAULT DE FERME EN FERME – SPIRULINE ET FRAMBOISE Saint-Jean-de-la-Blaquière, 26 juin 2021-26 juin 2021

Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Maud sera heureuse de vous faire découvrir ses bassins de spiruline, comment la cultiver, la récolter et comment la manger. La ferme est pleine de surprises, avec les fruits et légumes du jardin potager, la pépinière de plants maraîchers, les arbres fruitiers et les oliviers. Maud sera heureuse de vous faire découvrir ses bassins de spiruline, comment la cultiver, la récolter et comment la manger. Ne manquez pas son animation au microscope: Observation de la spiruline, dégustation des produits de la ferme, atelier autour des fleurs. spirulineframboise@free.fr +33 6 98 18 19 17 http://spirulineframboise.free.fr/ Maud sera heureuse de vous faire découvrir ses bassins de spiruline, comment la cultiver, la récolter et comment la manger. Ne manquez pas son animation au microscope: Observation de la spiruline, dégustation des produits de la ferme, atelier autour des fleurs. Maud sera heureuse de vous faire découvrir ses bassins de spiruline, comment la cultiver, la récolter et comment la manger. La ferme est pleine de surprises, avec les fruits et légumes du jardin potager, la pépinière de plants maraîchers, les arbres fruitiers et les oliviers. spiruline et framboise dernière mise à jour : 2021-06-10 par

