L’HERAULT DE FERME EN FERME : OLIVERAIE BARTHELEMY Montoulieu, 23 avril 2022, Montoulieu.

L’HERAULT DE FERME EN FERME : OLIVERAIE BARTHELEMY Montoulieu

2022-04-23 – 2022-04-23

Montoulieu Hérault Montoulieu

Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes du département ouvrent leurs portes !

Alain et Franck, père et fils, vous ouvrent leur porte et vous dévoilent les coulisses de leur oliveraie, leur atelier de transformation et leur moulin. Du champ à l’assiette, l’olive n’aura plus aucun secret pour vous !

Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes du département ouvrent leurs portes !

Venez découvrir l’oliveraie Barthélémy, à Montoulieu.

Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes du département ouvrent leurs portes !

Alain et Franck, père et fils, vous ouvrent leur porte et vous dévoilent les coulisses de leur oliveraie, leur atelier de transformation et leur moulin. Du champ à l’assiette, l’olive n’aura plus aucun secret pour vous !

Montoulieu

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT CEVENNES MEDITERRANEE