Montpellier Hérault Venez rencontrer les paysans et déguster leurs produits fermiers ! Le week-end des 23 et 24 avril, de 10h à 18h partez à la rencontre des paysans avec «L’Hérault de ferme en ferme». 2 jours de portes ouvertes des fermes, au cours desquelles 36 paysans (maraîchers, éleveurs, viticulteurs…) proposent gratuitement des visites commentées de leur ferme, des animations et des dégustations de leurs produits. En 2019, plus de 17 000 visiteurs se sont rendus dans les fermes ! CINE-RENCONTRE : « Nourrir le changement » le lundi 11 avril à 20h à Montpellier (Le Diagonal, 5 rue de Verdun)

