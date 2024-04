L’HÉRAULT DE FERME EN FERME LE PETIT MOULIN DE LÉONCE Montesquieu, samedi 27 avril 2024.

L’HÉRAULT DE FERME EN FERME LE PETIT MOULIN DE LÉONCE Montesquieu Hérault

HUILE D’OLIVE.

Après avoir quitté la région pendant plus de 30 ans, nous sommes revenus à la propriété familiale. Nous avons défriché, retaillé et planté. Fiers du travail accompli, nous serons heureux de vous recevoir pour vous faire déguster notre production d’huile d’olives, triturée sur place, et vous faire partager notre passion. Au programme Visites commentée du domaine et du moulin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Hameau du Mas Castel

Montesquieu 34320 Hérault Occitanie lepetitmoulindeleonce@gmail.com

