Montoulieu Hérault Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes du département ouvrent leurs portes.

Venez découvrir l’élevage de poulets et canards du Mas Neuf, tenu par la famille Chafiol.

Vous pourrez ainsi comprendre l’élevage et les secrets de préparation des produits de la ferme : foies gras, confits, rillettes… Découvrez également les parcours enherbés, pour le respect du bien être de nos animaux. Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes du département ouvrent leurs portes.

