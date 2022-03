L’HERAULT DE FERME EN FERME : ELEVAGE MONT’A LAIT Montoulieu Montoulieu Catégories d’évènement: Hérault

L’HERAULT DE FERME EN FERME : ELEVAGE MONT’A LAIT Montoulieu, 23 avril 2022, Montoulieu. L’HERAULT DE FERME EN FERME : ELEVAGE MONT’A LAIT Montoulieu

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Montoulieu Hérault Montoulieu Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes vous accueillent lors de portes ouvertes.

Venez découvrir l’élevage du Mont’ à lait à Montoulieu (à l’Oliveraie Barthélémy). +33 6 73 97 20 44 https://www.defermeenferme.com/ Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes vous accueillent lors de portes ouvertes.

