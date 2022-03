L’HERAULT DE FERME EN FERME : DOMAINE DE SAUZET Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’évènement: Hérault

L’HERAULT DE FERME EN FERME : DOMAINE DE SAUZET Saint-Bauzille-de-Putois, 23 avril 2022, Saint-Bauzille-de-Putois. L’HERAULT DE FERME EN FERME : DOMAINE DE SAUZET Saint-Bauzille-de-Putois

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes de l’Hérault vous ouvrent leurs portes.

Installé dans la vallée de Montoulieu autour de son château depuis plusieurs siècles, notre Domaine fut une des premières caves particulières du piémont cévenol héraultais. Tombé dans l’oubli à la fin du XXème ; il renaît à partir de 1998 lorsque François Massol commence à y replanter de la vigne tout en conservant les vieux cépages locaux. Aujourd’hui, accompagné de Nicolas et de son équipe, il conduit en agriculture biologique un beau vignoble dont les vins font la joie de ceux qui les dégustent ! Nous serons heureux de vous faire découvrir nos terroirs et nos vins biologiques au pied du Thaurac dans la vallée de Montoulieu. Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes de l’Hérault vous ouvrent leurs portes.

