L’HÉRAULT DE FERME EN FERME DOMAINE DE MONTESQUIEU Montesquieu, samedi 27 avril 2024.

C’est dans notre domaine entouré de nos vignes que nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir notre métier et déguster nos vins. Au programme Jeu de piste dans notre vignoble, visite de la cave, dégustation, animation, sculpture bois et pierre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Montesquieu 34320 Hérault Occitanie dne.montesquieu@orange.fr

