2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Venez à la rencontre de Kévin et Florent, sur leur site de production de spiruline. Autour d’une dégustation, venez voir et découvrir les différentes facettes du métier et faire connaissance avec cette microalgue ancestrale. Dans le cadre de l’opération “L’Hérault de ferme en ferme”, 36 fermes vous accueillent lors de portes ouvertes.

