Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700, Saint-Jean-de-la-Blaquière L’HERAULT DE FERME EN FERME – AUX PETITS SABOTS, SAVONS ET COSMETIQUES AU LAIT D’ÂNESSES Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière Catégories d’évènement: 34700

Saint-Jean-de-la-Blaquière

L’HERAULT DE FERME EN FERME – AUX PETITS SABOTS, SAVONS ET COSMETIQUES AU LAIT D’ÂNESSES Saint-Jean-de-la-Blaquière, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Jean-de-la-Blaquière. L’HERAULT DE FERME EN FERME – AUX PETITS SABOTS, SAVONS ET COSMETIQUES AU LAIT D’ÂNESSES 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-26 18:00:00

Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Saint-Jean-de-la-Blaquière L’asinerie Aux Petits Sabots sera heureuse de vous faire découvrir notre élevage, ainsi que la transformation du lait en savons au lait d’ânesse.

A ne pas manquer: visites commentées toutes les 45 minutes par Nicolas Reddaf .Chasse aux trésors et visite libre de la mini-ferme.

A 17h, dégustation de lait d'ânesse , atelier autour des fleurs. auxpetitssabots34@gmail.com +33 6 22 39 72 56 https://www.auxpetitssabots.com/

A 17h, dégustation de lait d’ânesse , atelier autour des fleurs. aux petits sabots dernière mise à jour : 2021-06-10 par

