L’HÉRAULT DE FERME EN FERME Argelliers, samedi 27 avril 2024.

L’HÉRAULT DE FERME EN FERME Argelliers Hérault

L’ Hérault de Ferme en ferme 15 ème édition

Partez à la rencontre des paysans avec la 15 ème édition de L’Hérault de ferme en ferme . 2 jours de portes ouvertes des fermes, au cours desquelles 39 paysans (maraîchers, éleveurs, viticulteurs…) proposent gratuitement des visites commentées de leur ferme, des animations et des dégustations gratuites de leurs produits.

La ferme de l’Hort a été créée en 2011 par Simon qui souhaitait vivre de sa passion élever des chèvres et produire du fromage fermier. Il vous propose un accueil chaleureux, associant l’agriculture raisonnée et l’authenticité de ses produits. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Argelliers 34380 Hérault Occitanie

L’événement L’HÉRAULT DE FERME EN FERME Argelliers a été mis à jour le 2024-03-12 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT