Vendée Repas Partagé : Concours de la meilleure tarte l’heR D’enVie L’Herbergement, 22 août 2023, L'Herbergement. Repas Partagé : Concours de la meilleure tarte Mardi 22 août, 12h00 l’heR D’enVie Entrée Libre Repas partagé au parc Val de Loire avec les résidents de l’EHPAD Martial Caillaud et les enfants d’Acti’Mômes.

Un concours organisé afin d’élire les meilleures tartes de l’Herbergement.

Portion conseillée : 5 personnes.

l'heR D'enVie 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT L'Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

2023-08-22T12:00:00+02:00 – 2023-08-22T14:00:00+02:00

