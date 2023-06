ATELIER CUISINE : Monochrome rouge l’heR D’enVie L’Herbergement L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée ATELIER CUISINE : Monochrome rouge l’heR D’enVie L’Herbergement, 5 août 2023, L'Herbergement. ATELIER CUISINE : Monochrome rouge Samedi 5 août, 10h00 l’heR D’enVie Sur inscription Le défi, un repas entier de couleur rouge (Sorbet poivron / Poulet Tandoori / Tatin de tomate et autres originalités) l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T14:00:00+02:00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T14:00:00+02:00 heR D’enVie Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu l'heR D'enVie Adresse 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT Ville L'Herbergement Departement Vendée Lieu Ville l'heR D'enVie L'Herbergement

l'heR D'enVie L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

ATELIER CUISINE : Monochrome rouge l’heR D’enVie L’Herbergement 2023-08-05 was last modified: by ATELIER CUISINE : Monochrome rouge l’heR D’enVie L’Herbergement l'heR D'enVie L'Herbergement 5 août 2023