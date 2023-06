Soirée Dansante et barbecue l’heR D’enVie L’Herbergement L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée Soirée Dansante et barbecue l’heR D’enVie L’Herbergement, 22 juillet 2023, L'Herbergement. Soirée Dansante et barbecue Samedi 22 juillet, 19h30 l’heR D’enVie Entrée libre Une soirée conviviale entre danses et barbecue de quoi régaler tous les curieux ! (ramène tes grillades) l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00 heR D’envie Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu l'heR D'enVie Adresse 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT Ville L'Herbergement Departement Vendée Lieu Ville l'heR D'enVie L'Herbergement

l'heR D'enVie L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

Soirée Dansante et barbecue l’heR D’enVie L’Herbergement 2023-07-22 was last modified: by Soirée Dansante et barbecue l’heR D’enVie L’Herbergement l'heR D'enVie L'Herbergement 22 juillet 2023