Vendée INITIATION APICULTURE l’heR D’enVie L’Herbergement, 22 juillet 2023, L'Herbergement. INITIATION APICULTURE Samedi 22 juillet, 14h00 l’heR D’enVie Sur inscription Découverte du fonctionnement d’une ruche accompagné d’un.e professionnel.le l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

