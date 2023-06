Atelier Bricolage : fabrication de nichoirs l’heR D’enVie L’Herbergement L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée Atelier Bricolage : fabrication de nichoirs l’heR D’enVie L’Herbergement, 22 juillet 2023, L'Herbergement. Atelier Bricolage : fabrication de nichoirs Samedi 22 juillet, 09h00 l’heR D’enVie Sur inscription Fabrication de nichoirs et mangeoires sur la matinée et installation sur la commune. Possibilité d’en construire pour chez vous (à préciser lors de l’inscription) l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00 heR D’enVie Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu l'heR D'enVie Adresse 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT Ville L'Herbergement Departement Vendée Lieu Ville l'heR D'enVie L'Herbergement

l'heR D'enVie L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

Atelier Bricolage : fabrication de nichoirs l’heR D’enVie L’Herbergement 2023-07-22 was last modified: by Atelier Bricolage : fabrication de nichoirs l’heR D’enVie L’Herbergement l'heR D'enVie L'Herbergement 22 juillet 2023