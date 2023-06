Soirée jeux l’heR D’enVie L’Herbergement, 21 juillet 2023, L'Herbergement.

Soirée jeux Vendredi 21 juillet, 19h45 l’heR D’enVie Entrée Libre

Soirée jeux sans inscription pour découvrir des nouveaux jeux et partager une soirée conviviale sur l’Herbergement.

Est ce que je peux arriver après 19h45 et partir avant 22h30 ?

Venez quand vous le pouvez et repartez dès que vous l’aurez choisi. Vous êtes libre. Il est important de savoir que l’accueil commence à 19h45 et le premier jeu démarre à 20h.

Est ce que je dois ramener mes jeux ?

Il n’est pas nécessaire de ramener vos jeux de société, néanmoins, si vous souhaitez nous les faire découvrir c’est avec plaisir.

l'heR D'enVie 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT L'Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:45:00+02:00 – 2023-07-21T22:30:00+02:00

heR D’enVie