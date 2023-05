Repas découverte de spécialités culinaires l’heR D’enVie L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée Repas découverte de spécialités culinaires l’heR D’enVie, 14 juillet 2023, L'Herbergement. Repas découverte de spécialités culinaires Vendredi 14 juillet, 12h00 l’heR D’enVie Entrée Libre ? Rendez-vous vendredi 14 juillet au 6 place de l’Eglise, 12h

? Au programme : apporte une spécialité culinaire (sucrée ou salée) d’une région ou d’un pays que tu as envie de nous faire découvrir.

ℹ️ Portion conseillée : 5 personnes / Pensez à emporter vos couverts. l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

