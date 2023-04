Construction d’un four solaire l’heR D’enVie L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée Construction d’un four solaire l’heR D’enVie, 3 juin 2023, L'Herbergement. Construction d’un four solaire Samedi 3 juin, 09h30 l’heR D’enVie Sur inscription ? Pensez à vous inscrire pour l’atelier du samedi 3 juin, 9h30 qui se déroulera au 6 place de l’Eglise, L’Herbergement

?‍? Au programme construction LOW TECH : un four solaire. l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « herdenvie.evs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750507695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 heR D’enVie Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu l'heR D'enVie Adresse 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT Ville L'Herbergement Departement Vendée Age min 10 Age max 99 Lieu Ville l'heR D'enVie L'Herbergement

l'heR D'enVie L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

Construction d’un four solaire l’heR D’enVie 2023-06-03 was last modified: by Construction d’un four solaire l’heR D’enVie l'heR D'enVie 3 juin 2023 l'heR D'enVie L'Herbergement L'Herbergement

L'Herbergement Vendée