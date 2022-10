JARDIN PARTAGE : Couvert végétal et fabrication d’un composteur l’heR D’enVie L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Une matinée conviviale autour du partage et la découverte du fonctionnement du jardin partagé. l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire Juste avant le début de l’hiver, les jardiniers doivent s’occuper des parcelles de terre.

Les délicieuses fraises, les belles courgettes, les tomates juteuses… bref les cultures de l’année passée sont loin derrière nous….

Si l’on veut que cela repousse, il faut protéger la terre du froid hivernal et ainsi garder la vie à l’intérieur de ce monde. Cela sera l’objet de cette rencontre. Nous prendrons le temps d’échanger sur les diverses techniques, d’en tester une ou deux en attendant le printemps pour observer le résultat. Dans le même temps, il s’agira de construire un composteur digne de ce nom. Un aménagement qui participera au travaux d’embellissement du jardin, mais aussi et surtout qui nous permettra d’aborder la pédagogie du compostage et de le mettre en pratique ! On espère vous voir au rendez-vous le samedi 12 novembre de 10h à 12h afin de partager ce temps convivial du jardin partagé !

