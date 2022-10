Atelier Cuisine : Autour des courges l’heR D’enVie L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Atelier Cuisine : Autour des courges
Samedi 29 octobre, 10h00
l'heR D'enVie
L'Herbergement

Du velouté à la tarte sucrée, échange de recettes et astuces pour les gourmands ! l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire Dans le contexte des vacances de la Toussaint, nous avons décidé de mettre en place un atelier thématique. Nous avons d’abord réfléchi aux différents travaux à effectuer sur les parcelles du jardin partagé. La saison n’aide pas, il faut que le terrain se repose. Le jardin finit de produire ses dernières courges et divers fruits de nos plantations. Il faut lui laisser ce temps de repos avant de le protéger pour l’hiver. Pour autant, on regorge d’idées ainsi que de courges, c’est pourquoi nous voulons vous proposer une matinée sous son signe : la courge et son utilisation en cuisine, en décoration et surtout on veut une courge qui fédère et qui permet le partage ! C’est vous dire toute l’ambition que l’on a avec ces courges!

