7km de randonnée à la découverte de la Vendée l’heR D’enVie 6 Place de l’Eglise, 85260 L’HERBERGEMENT L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire Rendez-vous samedi 22 octobre à 14h Place de l’Eglise, à L’Herbergement, pour 45 minutes de trajet direction Olonne sur Mer ! Nous essayerons dans la mesure du possible de favoriser le covoiturage.

Au programme : une balade de 2h avec un itinéraire agréable qui offre une belle promenade à la fois en forêt, sur la dune et sur la plage, avec au retour la montée à la butte de ski, point culminant de la forêt à 34m d’altitude.

Cette randonnée sera l’occasion d’échanger sur divers sujets et pourquoi pas dessiner les contours de futurs projets avec l’heR D’enVie, ou plus simplement juste d’apprendre à se connaitre.

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-10-22T18:00:00+02:00 l’heR D’enVie

