Soirée Jeux de société 12 octobre – 21 décembre, les mercredis l’heR D’enVie

Entrée Libre

Chaque semaine découvrons ensemble de nouveaux jeux : coopération / affrontement / stratégie / ambiance…

l'heR D'enVie 6 Place de l'Eglise, 85260 L'HERBERGEMENT

Après le succès de nos soirées jeux des vacances, nous avons décidé de pérenniser ces rendez-vous pour prolonger le plaisir !

Tout a démarré en préparant les vacances, avec quelques habitants attirés par l’idée de créer un rendez-vous autour des jeux de société. C’est ainsi que les soirées du mercredi soir ont démarré !

Le principe est très simple, chaque semaine, on vient à l’heR D’enVie (6 place de l’Eglise, L’Herbergement) et on profite d’une sélection de jeux ! On s’affronte, on s’entraide, on créer des alliances de circonstance, mais surtout on vient profiter !

Découvre la sélection de jeux de société toutes les semaines sur nos réseaux Facebook et Instagram!

Si tu as envie de jouer, rejoins-nous tous les mercredis à partir de 19h45 à la salle de l’heR D’enVie (6 place de l’Eglise) et propose, toi aussi, des jeux de société pour nos futurs soirées !



