L’Hélianthe : Ballon Bandit – Compagnie Inti théâtre La Crèche, 11 mai 2022, La Crèche.

L’Hélianthe : Ballon Bandit – Compagnie Inti théâtre L’Hélianthe 21 Route de Mougon La Crèche

2022-05-11 – 2022-05-11 L’Hélianthe 21 Route de Mougon

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent pour transformer la solitude en une expérience poético-pop-rock rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand il joue avec des ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres ne manques pas d’air. Avec lui, les plus jeunes n’auront qu’une envie : lâcher le cordon.

Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, un spectacle physique et musical, ludique et poétique.

A partir de 3 ans.

Durée : 35min

+33 5 49 25 50 54

Hélianthe

L’Hélianthe 21 Route de Mougon La Crèche

dernière mise à jour : 2022-01-02 par