La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche L’hélianthe : Audition école de musique La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

L’hélianthe : Audition école de musique La Crèche, 17 juin 2022, La Crèche. L’hélianthe : Audition école de musique 2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 L’Hélianthe 21 Route de Mougon

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche Les Grandes auditions de l’école de musique offrent aux élèves la possibilité de se produire sur scène, assistés de techniciens, dans des conditions professionnelles. En individuel ou en groupe, ils présentent le fruit de leur travail, accompagnés de leurs professeurs, dans des styles variés, tous instruments confondus. TOUT PUBLIC

Durée : 2h

