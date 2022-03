L’Hectare – “White Dog” à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

L'Hectare – "White Dog" à Vendôme Vendôme

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 22:05:00

15 20 EUR L'Hectare – "White Dog" à Vendôme. White dog est un thriller social qui se déroule dans l'Amérique des années 60… Martin Luther King vient d'être assassiné. Un chien abandonné, nommé Batka, est recueilli par un couple. Mais l'animal, d'apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les signes d'une extrême sauvagerie. Mais qu'a donc ce chien ? Qu'il soit plié, déplié, froissé, déchiré, le papier est, pour Les Anges au Plafond la matière de prédilection pour construire le récit. À la croisée des arts plastiques et du théâtre, White Dog provoque le vertige ! Tout public à partir de 12 ans. « Les Anges au Plafond excellent dans l'art de donner vie à une multitude de créatures en papier. » Le Monde

