L'Hectare – Un océan d'amour à la Ville-aux-Clercs. "Deux employés en blouse grise d'une quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d'une feuille, ils plongent dans un univers décalé où le papier dans tous ses états laisse libre cours à leur imagination. Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se passerait au large des côtes bretonnes. C'est donc au milieu d'un océan déchaîné que va se produire une cascade de péripéties avec mouettes, sardines, bigoudènes et crêpes." En famille, à partir de 7 ans. "Adapté de la bande-dessinée éponyme, Un océan d'amour est une histoire sans paroles, drôle et touchante pleine de suspense et de rebondissements."

