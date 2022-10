L’Hectare – Tous en scène ! à Vendôme

L’Hectare – Tous en scène ! à Vendôme, 8 avril 2023, . L’Hectare – Tous en scène ! à Vendôme



2023-04-08 – 2023-04-14 L’Hectare – Tous en scène ! à Vendôme. Plusieurs mois de travail avec de nombreux partenaires du territoire et des amateurs, encadrés par des artistes professionnels. Lors de journées de rencontres et d’échanges, sur le plateau du Minotaure, accompagnés par les régisseurs du théâtre, tous sont réunis pour répéter et présenter leurs travaux lors de soirées dédiées : « Les plateaux partagés »…

En avril 2023, venez partager ces moments de convivialité avec nous ! Le service des publics coordonne, tout au long de l’année, des projets dans différentes disciplines artistiques. ©LHectare dernière mise à jour : 2022-10-22 par

