2023-03-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-14 22:00:00 22:00:00 L’Hectare – Théâtre : L’île à Vendôme. Sur une île, des hommes et des femmes se rencontrent. Ils ne se connaissent pas mais vont tenter ensemble d’inventer une nouvelle façon de vivre avec les autres, de la plus improbable à la plus inouïe. Alors à l’écart du bruit du monde, ces naufragés en perte de sens, se forgent une nouvelle identité pour se reconstruire. Vont-ils y arriver ?

Cette île étrange aurait-elle des vertus réparatrices ? En de courtes scènes drôles et caustiques, ces jeunes interprètes entremêlent fiction et flash-back. Ils ne vous laissent aucun répit ! Tout public à partir de 12 ans. « C’est à la fois un coup de coeur pour la pièce et le collectif. La pièce est portée par des comédiens qui sont absolument tous remarquables. Un travail à découvrir et un collectif passionnant. » Jean-Christophe Brianchon – France Culture ©Loewen-photographie dernière mise à jour : 2022-10-22 par

