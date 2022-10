L’Hectare – Tchaïka à Vendôme

2023-02-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-10 20:00:00 20:00:00 L’Hectare – Tchaïka à Vendôme. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans La Mouette de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est, elle entend assurer la représentation. Dans son esprit fatigué, s’entrecroisent alors l’histoire de son personnage et de sa propre vie de comédienne. Une infinie mise en abyme pour une sublime tragédie ! Tout public à partir de 12 ans. Dans les coulisses d’un théâtre, Tchaïka, une marionnette hyperréaliste, interprète une vieille actrice au crépuscule de sa vie mais qui ne sait plus ce qu’elle fait là. ©Mickael Galvez dernière mise à jour : 2022-10-22 par

