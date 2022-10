L’Hectare – Pinocchio à Saint-Ouen

L’Hectare – Pinocchio à Saint-Ouen, 4 février 2023, . L’Hectare – Pinocchio à Saint-Ouen



2023-02-04 11:30:00 – 2023-02-05 12:10:00 L’Hectare – Pinocchio à Saint-Ouen. … Ainsi commence cette adaptation de Pinocchio, tout comme l’histoire originale écrite en 1881 par Carlo Collodi. Sur une table de menuisier, des morceaux de

bois deviennent des figurines en cours de fabrication et prennent vie avec un Geppetto marionnettiste, à la fois siffleur et bruiteur. Ce Pinocchio renvoie à l’origine de la marionnette, lorsque celle-ci est une matière brute. Puis, ces personnages en bois sont rejoints par de magnifiques marionnettes de collection. L’histoire de Pinocchio est une aventure incroyable qui a été une source d’enthousiasme pour de nombreuses générations et qui est toujours vivante aujourd’hui. En famille à partir de 6 ans. Il était une fois un morceau de bois… ©Boštjan Lah dernière mise à jour : 2022-10-22 par

