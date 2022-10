L’Hectare – Maxime Le Forestier chante Brassens à Vendôme

L’Hectare – Maxime Le Forestier chante Brassens à Vendôme, 17 mai 2023, . L’Hectare – Maxime Le Forestier chante Brassens à Vendôme



2023-05-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-17 22:00:00 22:00:00 L’Hectare – Maxime Le Forestier chante Brassens à Vendôme. « Sans Brassens, ma vie aurait été différente. C’est à travers ses chansons que j’ai découvert l’irrévérence ». Leur première rencontre remonte à 1972. Maxime Le Forestier est engagé pour faire la 1ère partie de Georges Brassens qui fait son grand retour sur scène, à Bobino, après 3 années de silence et d’écriture. C’est le début d’une belle amitié ! Le grand et fidèle admirateur reprend les succès les plus connus jusqu’aux textes que Brassens n’a pas eu le temps d’enregistrer, voici donc La mauvaise réputation, Les bancs publics, La maîtresse d’école, Les passantes, et bien d’autres. Brassens et Le Forestier, ce sont les copains d’abord ! Maxime Le Forestier rend hommage à l’un des plus grands poètes de la chanson, Georges Brassens (1921-1981). ©Magda Dates dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville