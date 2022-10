L’Hectare – Marionnette « Dimanche » à Vendôme

2023-01-26 21:00:00 – 2023-01-27 22:15:00 L’Hectare – Marionnette « Dimanche » à Vendôme. Une famille, plutôt épique, prévoit de passer un dimanche relax. Sauf que dehors, c’est le déluge. Le vent souffle à décorner les bœufs. Les murs de la maison tremblent mais la vie suit son cours. Cette famille va alors déployer une surprenante inventivité pour tenter de préserver, jusqu’à l’irrationnel, leur quotidien et honorer leurs rites dominicaux. Au même moment, une équipe de reporters animaliers préparent un documentaire sur les dernières espèces vivantes sur Terre. Mêlant marionnettes à taille humaine, objets détournés, théâtre gestuel et vidéo, Dimanche révèle une humanité en total décalage avec son époque. Des scènes insolites, du comique de situation et des coups de théâtre s’en suivent dans cette comédie ébouriffante d’imagination. « Un théâtre visuel, virtuose et poétique » rtbf.fr Radio Télévision Belge Francophone ©Virginie Meigne dernière mise à jour : 2022-10-22 par

