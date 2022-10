L’Hectare – Marionnette « Battre encore » à Vendôme, 31 janvier 2023, .

L’Hectare – Marionnette « Battre encore » à Vendôme. Il était une fois un pays sous le joug d’un tyran qui a l’habitude de s’emparer des plus belles jeunes filles lors d’un bal somptueux. Trois sœurs sont conviées à danser, avec le despote et ses sbires, un tango aussi langoureux qu’inquiétant. Vont-elles se laisser dominer ? Et si elles refusaient de se soumettre ? Battre encore explore les rapports de domination et les relations homme/femme à travers un corps et des marionnettes portées, et évoque la lutte conjointe des peuples et des femmes qui décident de dire « non » au pouvoir militaire, « non » à l’homme oppresseur. Tout public à partir de 14 ans. Sans paroles.

« Un spectacle puissant et émouvant, à voir pour ne jamais oublier toutes les femmes, militantes, célèbres ou anonymes, qui ont payé de leur vie leur engagement. » Le Monde

©Virginie Meigne

