L'Hectare – Lucia de Carvalho à Vendôme, 10 mars 2023

L’Hectare – Lucia de Carvalho à Vendôme



2023-03-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-10 22:00:00 22:00:00

« Pwanga » signifie « Lumière » et représente les racines

profondes d’un arbre né en Afrique. C’est aussi le titre du nouvel album de la chanteuse et percussionniste angolaise Lucia de Carvalho, dans lequel fleurissent treize chansons solaires et émouvantes alliant douceur et puissance. La voix de Lucia de Carvalho transmet des vibrations qui

guérissent et transforment, tandis que son tambour fait entendre le souffle des ancêtres. Voix et rythmes s’unissent pour un concert de toute beauté ! Tout public.

Musique du monde.

©Frank Lorioux

