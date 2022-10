L’Hectare – Les Fouteurs de Joie ! à Vendôme, 20 janvier 2023, .

L’Hectare – Les Fouteurs de Joie ! à Vendôme



L’Hectare – Les Fouteurs de Joie ! à Vendôme. Les Fouteurs de Joie sont de retour avec Nos courses folles qui mêlent chansons spectaculaires, fanfaronnades et pas de danse stylés. Après le succès Des étoiles et des idiots, ces drôles d’ovnis du spectacle musical français ont choisi de nous parler

avec absurdité et beaucoup de légèreté de leur relation au temps, à une époque où tout semble aller de plus en plus vite. Ils se dépêchent de changer d’instrument, de mettre une perruque, de faire voler une marionnette, mais heureusement ils prennent surtout le temps de goûter chaque instant. Alors bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité ! C’est de la chanson festive à voir, autant qu’à entendre ! Tout public.

« Optimistes invétérés qui croient en l’humanité, les Fouteurs de Joie rient de tout, avec sérieux. Une hydre à cinq têtes, joyeuse et foisonnante. » Télérama

