Chorégraphe et danseuse, Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines. Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B, elle tire de cette expérience une théâtralité dansée qu'elle intègre à sa recherche chorégraphique. Cette soirée réunit ses trois pièces. Pode Ser est un solo percutant qui flirte librement avec les danses urbaines et le théâtre pour illustrer la difficulté d'être soi. Leïla Ka s'engage seule dans un dialogue brut, à la recherche des identités multiples qui constituent une personne. Dans C'est toi qu'on adore, vous retrouvez la même énergie hypnotique, la même sincérité à vif, le même mélange des pratiques, propre à la chorégraphe. Sauf qu'elles sont deux. « Débordante d'un talent subjuguant, d'une générosité communicative et d'une sincérité à vif, Leila Ka transcende par sa seule présence l'espace. » Inferno Magazine

