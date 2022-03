L’Hectare – “Le Bruit des Loups” à Vendôme Vendôme, 5 mars 2022, Vendôme.

L’Hectare – “Le Bruit des Loups” à Vendôme Vendôme

2022-03-05 17:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Vendôme Loir-et-Cher

15 20 EUR L’Hectare – “Le Bruit des Loups” à Vendôme. Grand maître de la magie nouvelle, Étienne Saglio veut reboiser votre imaginaire, réveiller votre envie de nature et de vie sauvage. Pour cela, il convoque un géant qui semble tout droit sorti d’un conte, un loup, des plantes vertes anthropomorphes, des lucioles, un cerf… Un soir de pleine lune, la nature va se rappeler à cet homme qui redécouvrira le pouvoir du rêve et de l’imagination dans une forêt envoûtante. Ce monde ultra-sensoriel où le réel est troublant et la magie réaliste, reconnecte petits et grands à cette nature si nécessaire. Un songe onirique, sans paroles, unique et fascinant ! En famille à partir de 8 ans.

« Étienne Saglio, magicien animiste, crée avec virtuosité un rêve tangible. Il déplace et retourne le réel et invite à un voyage inouï, une balade dans une forêt envoûtée et envoûtante. » Télérama

+33 2 54 89 44 00

