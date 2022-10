L’Hectare – Le Bal Marionnettique à Vendôme

L’Hectare – Le Bal Marionnettique à Vendôme, 10 février 2023, . L’Hectare – Le Bal Marionnettique à Vendôme



2023-02-10 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-10 23:00:00 23:00:00 L’Hectare – Le Bal Marionnettique à Vendôme. Une piste de danse avec un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et des danseurs, et voici un grand bal coloré aux sonorités latines. Bien sagement suspendues sur un portant, 120 marionnettes à taille humaine attendent d’être chaussées par les danseurs pour entrer sur la piste et prendre vie dans les bras de leur partenaire. Des castagnettes – dentiers, des chapeaux-masques, des costumes espèrent aussi se joindre à la fête ! Tout le monde peut participer à ce grand bal marionnettique et danser un moment, à son bon vouloir, avec un objet, un costume ou une marionnette. La compagnie Les Anges au Plafond vous fait partager ici son savoir-faire dans l’art de manipuler les marionnettes. Tout public à partir de 10 ans. Alors, tous en piste ! ©VincentMuteau dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville