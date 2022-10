L’Hectare – La mort grandiose des marionnettes, variations à Vendôme

2023-02-04 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-04 22:50:00 22:00:00 L’Hectare – La mort grandiose des marionnettes, variations à Vendôme. Voici les aventures mortellement drôles de petites marionnettes dont la vie ne tient qu’à un fil. Elles meurent toutes d’une manière farfelue et divertissante à l’infini. Ni funèbre, ni dépressive, cette délirante danse

macabre est menée par des artistes canadiens audacieux et déjantés. Une inventivité à couper le souffle, originale et hilarante ! Tout public à partir de 10 ans. « Un bijou de créativité, de tendresse, et d’humour, un spectacle sans limite » Le Progrès ©Jason Stang Photography dernière mise à jour : 2022-10-22 par

