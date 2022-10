L’Hectare – Hen à Vendôme, 4 mai 2023, .

L'Hectare – Hen à Vendôme



L’Hectare – Hen à Vendôme. Diva enragée et virile à talons, Hen est une étonnante créature qui rêve d’être aimée pour elle-même en toute liberté. Elle se livre à nu et se raconte dans un spectacle hybride très effeuillé, avec humour et insolence. Hen s’affirme au travers d’identités multiples, et s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité. Un spectacle de cabaret débridé et sincère qui interroge les questions de genres et d’identités ! Tout public à partir de 16 ans.

Un spectacle aussi délirant que magique, aussi percutant qu’intelligent. » L’Humanité

©Christophe Raynaud de Lage

