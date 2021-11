L’Hectare – Ficelle à Vendôme Saint-Firmin-des-Prés, 27 avril 2022, Saint-Firmin-des-Prés.

L’Hectare – Ficelle à Vendôme Saint-Firmin-des-Prés

2022-04-27 17:00:00 – 2022-04-27 17:35:00

Saint-Firmin-des-Prés 41100

L’Hectare – Ficelle à Vendôme. Ficelle est un attachant petit personnage composé de fils et au nez pointu, qui nous emmène vagabonder avec lui dans une ambiance de musiques douces aux couleurs de l’Afrique. Il va être confronté au défi de grandir et aux expériences de la vie. Ici, les ficelles tombent du ciel et sont reliées à une infinité de possibles. Et de fil en fil, se raconte une histoire autour des petits riens, des émotions et de toutes ces choses qui constituent l’essence même de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants poétiques suspendus !

“Une odyssée pleine de rêverie pour les tout-petits. ” Festival Mimos. ” Un délicieux cache-cache poétique où l’enjeu est

la découverte. ” Ouest France

L’Hectare – Ficelle à Vendôme. Ficelle est un attachant petit personnage composé de fils et au nez pointu, qui nous emmène vagabonder avec lui dans une ambiance de musiques douces aux couleurs de l’Afrique. Il va être confronté au défi de grandir et aux expériences de la vie. Ici, les ficelles tombent du ciel et sont reliées à une infinité de possibles. Et de fil en fil, se raconte une histoire autour des petits riens, des émotions et de toutes ces choses qui constituent l’essence même de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants poétiques suspendus !

Ficelle – DR

Saint-Firmin-des-Prés

dernière mise à jour : 2021-10-27 par