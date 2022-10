L’Hectare – Félicien Brut et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire à Vendôme

L’Hectare – Félicien Brut et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire à Vendôme, 8 janvier 2023, . L’Hectare – Félicien Brut et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire à Vendôme



2023-01-08 17:00:00 17:00:00 – 2023-01-08 L’Hectare – Félicien Brut et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire à Vendôme. Après le succès du Pari des Bretelles avec le Quatuor Hermès, Félicien Brut, accordéoniste virtuose, impose rapidement son instrument comme un partenaire de jeu idéal de musique de chambre.

Mais ce touche-à-tout ne souhaite pas en rester là. Le voici désormais soliste au sein d’un orchestre symphonique. Accompagné par l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire, Félicien Brut interprète des oeuvres du célébrissime argentin Astor Piazzolla et de jeunes compositeurs de la nouvelle génération, Fabien Waksman et Thibault Perrine. Tout public. Félicien Brut s’est déjà produit aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Tous les dimanches à 15h30, sur France Musique, Félicien Brut présente l’émission « Brut d’accordéon ». ©Simone Perolari dernière mise à jour : 2022-10-22 par

