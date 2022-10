L’Hectare – EXIsTENCEs ! à Vendôme, 2 février 2023, .

L'Hectare – EXIsTENCEs ! à Vendôme



L’Hectare – EXIsTENCEs ! à Vendôme. Désespérée, la marionnettiste se lamente sur son canapé… Que faire face à la mort ? Où va-t-on quand on meurt ? S’il n’y a rien après la mort, à quoi ça sert de vivre ? La marionnettiste réfléchit tout haut à l’absurdité de la vie et à d’autres moments elle joue avec des personnages imaginaires qui font partie de son monde intérieur. Avec un four à gâteau, un dinosaure et un coussin dépressif, elle nous embarque, dans une aventure existentielle lucide et loufoque où les angoisses deviennent des chansons, des rêves et des poèmes. Tout public à partir de 11 ans.

Cherchant à mettre en scène la philosophie de l’Absurde, Existences démarre par un spectacle de marionnettes traditionnelles qui s’interrompt subitement lorsque l’une d’elles meurt.

©Fabio Falzone

