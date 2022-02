L’Hectare – Ensemble Orchestral 41 à Vendôme Vendôme, 29 avril 2022, Vendôme.

L’Hectare – Ensemble Orchestral 41 à Vendôme Vendôme

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 22:00:00

Vendôme Loir-et-Cher

15 20 EUR L’Hectare – Ensemble Orchestral 41 à Vendôme. The Young Person’s Guide to the Orchestra de Benjamin Britten (1913–1976), grand compositeur britannique, est un véritable succès du 20e siècle dans lequel Britten met chaque instrument à l’honneur et dont le final est étourdissant. Cueillir le Jour est une commande de l’Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher à Fabien Cali (1982), compositeur multi-primé et dont la musique est interprétée en France (Maison de la Radio, Festival Radio France Occitanie Montpellier etc.) mais aussi à l’étranger (Londres, Newcastle, Manchester, Amsterdam). Sa nouvelle composition est conçue pour deux orchestres : l’Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher sera accompagné par un orchestre

composé d’élèves musiciens de Loir-et-Cher.

Voici deux oeuvres symphoniques resplendissantes !

©One Seb Photos

Vendôme

